Doria vai antecipar férias para fechar escolas e deve suspender cultos e futebol

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vai adiantar o recesso escolar de 15 dias para paralisar as aulas e fechar escolas no momento mais difícil da pandemia no Estado. Segundo apurou o Estadão, a medida está sendo discutida nesta quinta-feira, 11, em reuniões com membros do governo e do Centro de Contingência contra a Covid e deve ser anunciada em coletiva que começou pouco antes das 13h desta quinta-feira. As escolas particulares e municipais terão autonomia para fechar ou não.



Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta, o governador avisou que vai tomar medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. A nova classificação é chamada de "fase emergencial". Segundo o Estadão apurou, o governo deve restringir horários de funcionamento de padarias e mercados, para diminuir a circulação de pessoas. Cultos religiosos e futebol também devem ser proibidos.



Desde quarta-feira, os membros do centro de contingência e do governo já fizeram três reuniões para decidir as restrições. A sensação atual é a de que a fase vermelha não foi suficiente para conter a circulação. "Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde. Mas temos que entrar numa nova etapa do Plano São Paulo. Ela é mais restritiva, eu reconheço. Não é fácil tomar essa decisão, uma decisão impopular, difícil, dura. Nenhum governante gosta de parar as atividades econômicas do seu Estado", disse Doria, no vídeo.