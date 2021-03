PF faz buscas no Rio contra grupo que fraudou licitações de hospitais federais

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 11, a Operação Ossobuco para investigar indícios de direcionamento e superfaturamento em contratos firmados com empresas responsáveis pelo fornecimento de materiais de neurocirurgia e ortopedia a hospitais federais sediados no Rio de Janeiro.



Cerca de 30 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão na zona oeste da capital fluminense. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A ação apura supostos crimes de organização criminosa, peculato, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, foram verificados indícios de direcionamento em procedimentos licitatórios em hospitais.



"Os recursos públicos federais, sob suspeitas de irregularidades, somam mais de R$ 3,5 milhões, tendo as investigadas movimentado mais de R$ 100 milhões em suas contas bancárias, inclusive por meio de sucessivos e milionários saques em espécie", informou a corporação por meio de nota.