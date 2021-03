Pazuello: temos garantidas entre 22 e 25 milhões de doses para março

Pazuello afirmou que Brasil vai passar a produzir vacinas com insumos nacionais no fim do primeiro semestre (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ministro da Saúde,, afirmou que a pasta tem a garantia da chegada decontra covid-19 em março. O volume, de acordo com ele, pode chegar a 38 milhões. A declaração foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (10/3), para sanção de projetos que ampliam a capacidade de compra dos imunizantes pelo governo federal.De acordo com o ministro, no fim do primeiro semestre do ano será possível produzircom insumos nacionais na Fiocruz, inclusive com o ingrediente farmacêutico ativo (IFA) fabricado no Brasil. "Em doses importadas, contratadas e empenhadas para laboratórios internacionais, nós temos muitas incertezas de recebê-las. Não é simples, como é receber do Butantan ou da Fiocruz", disse Pazuello na cerimônia.Um dos projetos sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, permite a compra de doses por Estados e municípios e pela. Pazuello ressaltou, porém, que todas as vacinas compradas serão coordenadas dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI), executado pelo Ministério da Saúde. Outra proposta sancionada dá aval para a compra de doses pela iniciativa privada. As medidas darão mais celeridade ao combate contra o novo coronavírus, afirmou o ministro.