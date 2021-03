Menezes: estamos trabalhando para viabilizar aumento do nível de isolamento

O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, o médico Paulo Menezes, afirmou que trabalha, em conjunto com o governo estadual, para "viabilizar o aumento do nível de isolamento social". Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 10, foi registrada média de isolamento social de 41% no Estado e de 43% na região metropolitana da capital.



"Seria bom se pararmos de falar a palavra 'lockdown' porque ela não quer dizer em si quais são as medidas que serão tomadas. Eu prefiro falar de medidas mais concretas. Hoje, nós temos as medidas que correspondem à fase vermelha do Plano São Paulo", disse o médico.



O Estado de São Paulo registra nesta quarta-feira, 10, 2.149.561 casos de contaminação pela covid-19 e 62.570 mortes pela doença. Entre ontem (9) e hoje, foram contabilizados 15.541 novos casos, aumento de 0,7% em 24h, e 469 novas mortes, alta de 0,8%.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 82% no Estado e de 83% na região metropolitana da capital.



Segundo o coordenador executivo e secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, "São Paulo enfrenta uma nova pandemia. É um novo vírus". Mais cedo, Gorinchteyn voltou a pedir atenção da população às recomendações de distanciamento.



De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra oscilação positiva na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 23,1% em novos casos. Novos óbitos avançam 15% e novas internações apresentaram alta de 18,3% Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos avançam 26,6%, novos óbitos, 11,4% e novas internações, 20,9%.