Em 13 Estados, 4,1 mil pacientes aguardam leito

Pelo menos 4.138 pessoas diagnosticadas ou com suspeita de covid-19 aguardavam ontem por um leito de atendimento em hospitais do País - 2.043 delas estavam na fila da UTI. O dado, que reforça a noção de descontrole da pandemia, foi obtido pelo Estadão com base em um levantamento com as secretarias estaduais de Saúde.



Treze Estados informaram ter paciente em algum grau de espera, 6 disseram que não têm fila e 8 não responderam ou disseram não ter os dados consolidados de lista de espera. Dezesseis Estados apresentavam ontem taxa de ocupação de UTIs igual ou superior a 80%.



A situação mais crítica é a do Paraná, Estado que registra a maior fila, com 1.071 doentes aguardando transferência anteontem - 519 deles por um leito de terapia intensiva. Na sequência estava São Paulo, com mil pacientes na espera (não foram especificados quantos são por UTI ou por leitos clínicos).



Os outros Estados da região Sul, que vêm registrando cenas de colapso desde a semana passada, continuam em situação crítica. São 388 nomes na lista de espera por UTI em Santa Catarina - que tem a maior taxa de ocupação do País (99,16%) - e 248 no Rio Grande do Sul. Também em situação delicada está a Bahia, onde 326 pacientes aguardavam ontem por uma vaga de UTI.



Respiradores



Infectologista de dois dos maiores hospitais de Porto Alegre (um público e outro privado), Alexandre Zavascki conta que os profissionais estão tendo de utilizar respiradores não ideais para pacientes com covid diante da falta de equipamentos do tipo. "São respiradores que seriam adequados para um paciente que está apenas anestesiado durante uma cirurgia. Não são ventiladores com capacidade plena em todos os parâmetros", diz o especialista.



Ele relata ainda que a tão temida escolha de quais pacientes priorizar em um cenário de colapso já está acontecendo no Rio Grande do Sul. "A gente vê pacientes graves no leito comum e sabe que não tem vaga. Temos de escolher quem mandar para a UTI e alguns deles não resistem a essa espera", diz.



Zavascki conta que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma das unidades onde ele atua, chegou ao ponto de não ter mais espaço físico para a colocação de camas. "Abrimos uma sala que era de recuperação pós-cirúrgica para leitos covid e lotou. Depois, abrimos uma sala maior desse tipo para covid e também lotou. Agora, abrimos a sala de recuperação pós-cirúrgica infantil e está indo para o mesmo caminho. Não tem mais para onde expandir. O próximo passo do colapso é as pessoas morrerem nas ambulâncias ou em casa", disse ele.



No Pará, embora a rede pública ainda não tenha entrado em colapso, os hospitais privados já não têm como aceitar mais doentes, segundo relato do médico Robson Tadachi, diretor técnico de uma das unidades da Unimed Belém.



Ele conta que a operadora não encontra leitos disponíveis nos hospitais da rede credenciada. "Chego a ter 50 pacientes na espera por dia e todas as unidades que pedimos leitos estão lotadas. É uma sensação de enxugar gelo porque chegam cada vez mais pacientes", diz.



Um exemplo da situação dramática pela qual passa o Brasil ocorreu no fim de semana passado, quando o governo de Mato Grosso acionou o sinal de alerta. Mesmo com uma fila não tão grande na comparação com outros Estados - 44 à espera de uma vaga de UTI -, mas com a segunda maior taxa de ocupação do País (98,96%), a Secretaria de Saúde enviou um pedido de ajuda para outros Estados.



O secretário checou se alguém tinha condições de aceitar transferência de pacientes do Estado com covid-19. Com um nível de ocupação elevado em todo o País, nenhum deles respondeu positivamente.



No sábado, a morte de um enfermeiro de Cuiabá comoveu os profissionais de saúde do Estado. Ele havia trabalhado por anos, até se aposentar, no pronto-socorro municipal da cidade e acabou morrendo justamente pela falta de leito de terapia intensiva.



Exaustão



O momento de expansão desenfreada do vírus observado em todo o País é agravado pela exaustão dos profissionais de saúde. "Estamos vivendo um momento de muita piora mesmo e a grande dificuldade é não ter um auxílio do governo, então não tem como fazer um isolamento efetivo", comenta o infectologista Bruno Ishigami, do Hospital Oswaldo Cruz, de Recife. O Estado tinha ontem 95% de ocupação dos leitos de UTI públicos.



"Isso está nos angustiando. Só escuto meus amigos falando: 'velho', eu não aguento mais, tô cansado. É 2020 se repetindo, estamos presos no ano passado, só que está pior", lamenta o médico. "A explosão de casos ainda não se refletiu muito em aumento de mortes, mas imaginamos que logo vai acontecer, o que está nos dando muito medo. Se no Rio Grande do Sul a segunda onda foi muito pior, aqui como vai ser?"



Oxigênio



No momento em que a pandemia avança pelo País, com explosão de internações, 74 municípios do Ceará (40% do total) relatam "situação crítica" no abastecimento de oxigênio. Outras dez cidades dizem estar em colapso pela falta do insumo. O levantamento é da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece)e foi apresentado nesta segunda ao MPE.



Não foi revelado quais cidades estão em colapso. A pesquisa informa que só dez cidades estão "em condição normal, mas no limite". A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto no Estado é de 93,82%, com 447 mil casos confirmados e 11.753 mortos pela covid. A Aprece se reuniu na segunda-feira com o MP e fornecedores de oxigênio - e a White Martins pediu uma estimativa do oxigênio necessário. Em nota, a Secretaria de Saúde diz ter montado "um planejamento de suprimento de oxigênio hospitalar". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.