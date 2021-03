Saúde: Brasil registra 1.972 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 268.370

O Brasil registrou um novo recorde diário de mortes em decorrência da covid-19. Segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.972 óbitos pelo novo coronavírus. O número supera o recorde anterior, do dia 3 de março, quando foram registradas 1.910 mortes. Com isso, chega a 268.370 o número de vidas perdidas em razão da doença.



Do total de mortes ocorridas nas últimas 24 horas pelo novo coronavírus, 698 foram na região Sudeste, sendo 517 somente no Estado de São Paulo. O Sul do País contabilizou 589 novos óbitos; o Nordeste, 372; o Norte, 164; e o Centro-Oeste, 149.



No mesmo intervalo, foram contabilizados 70.764 novos casos de covid-19 no Brasil, elevando o total de registros para 11.122.429.