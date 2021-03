Doria anuncia 11 novos hospitais de campanha e 140 novos leitos de UTI

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 8, 11 novas estruturas de hospitais de campanha que somam, ao todo, 280 novos leitos para pacientes da covid-19 no Estado. Serão 140 leitos de UTI e 140 de enfermaria. Conforme o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, as unidades funcionarão em anexo a estruturas hospitalares já existentes - e não em locais improvisados.



As estruturas atendidas serão os Ambulatórios Médico de Especialidades (AMEs) de Santo André, Andradina, Santos, Barretos, Botucatu, Campinas, Ourinhos, Tupã, Itapetininga, bem como os Hospitais Lucy Montoro, em Fernandópolis, e São José, na capital paulista.



De acordo com o secretário, nesta semana o governo estadual deve anunciar nova leva de leitos a serem abertos. "Número bastante robusto para que possamos atender toda nossa população", disse durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.