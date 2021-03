Covid-19: governador do DF anuncia construção de três hospitais de campanha

Com o avanço da pandemia no Distrito Federal e a carência de leitos hospitalares, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou nesta segunda-feira pelo Twitter o investimento de R$ 36 milhões para a construção de três novos hospitais de campanha para atender pacientes de covid-19. Conforme o governador, a medida permitirá a abertura de 300 novos leitos para tratamento dos pacientes da doença.



"Liberei R$ 36 milhões para construção de três Hospitais de Campanha. Vamos reforçar o atendimento na saída sul, no Gama e Santa Maria, porque continuamos a receber muitos pacientes do Entorno. O terceiro não será Nilson Nelson. Vamos contar com mais 300 leitos para tratamento da covid", escreveu Ibaneis nesta segunda. No fim de semana, o governador já havia anunciado a abertura de 14 novos leitos de UTI e 88 leitos de enfermaria para pessoas infectadas pelo novo coronavírus.



De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 88,4% dos leitos de enfermaria destinados ao tratamento de pacientes adultos e 100% dos pediátricos estão ocupados. No caso dos leitos de UTI, 96,25% dos leitos para adultos estão em utilização no momento. Ao todo, o Distrito Federal conta com 248 leitos de UTI adulta para internação. O DF contabiliza 306.251 casos da doença e 4.962 mortes.



Segundo afirmou Ibaneis pelo Twitter no sábado(6), "o DF tem hoje uma das maiores taxas de contágio do Brasil. Isso mostra que o vírus está circulando muito entre nós, o que praticamente nos obriga a evitar aglomerações, além do uso da máscara e do álcool gel". "Cada um precisa fazer sua parte para deter esse avanço", advertiu o governador.