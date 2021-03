Troca de tiros deixa cinco mortos em comunidade da zona norte do Rio

Cinco pessoas morreram neste sábado, 6, no Morro dos Macacos, no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio. Eles foram atingidos em troca de tiros da Polícia Militar (PM) com traficantes. Em depoimento à Globonews, moradores da comunidade afirmaram que dois deles não eram ligados ao tráfico. Nenhum dos policiais se feriu.



A Polícia Militar afirmou em nota que uma equipe do 6º batalhão estava fazendo o patrulhamento no local quando foi surpreendida por criminosos armados, segundo a reportagem. No twitter, a PM informa apenas ter encontrado armas e drogas na comunidade.



Um dos mortos, Valmir Pereira Candido, de 42 anos, casado e pai de dois filhos, trabalhava há dois anos como montador de andaime na Refinaria de Duque de Caxias, na Petrobras, de acordo com a sua irmã. À Globonews, ela mostrou o crachá de Valmir, enquanto protestava na porta do Hospital do Andaraí, na zona norte, para onde foram levados os feridos.



Ela contou que o irmão mandou uma foto pelo celular, na manhã deste sábado, mostrando que estava no dentista. "Meu irmão estava de folga hoje. Meu irmão trabalha na Reduc. E agora? Nenhum dinheiro vai trazer meu irmão de volta", disse ela.