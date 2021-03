Após pedir fim de frescura e mi-mi-mi, Bolsonaro diz que lamenta 'qualquer morte'

Algumas horas após dizer que "chega de frescura e de mi-mi-mi" com a pandemia de covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que lamenta "qualquer morte". Ato contínuo, emendou uma ressalva: "Agora, parece que só morre gente de covid no Brasil."



Naquele momento, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, relatava que sua Pasta optou por manter obras ativas durante a pandemia. Bolsonaro, então, retomou narrativa já repisada em lives anteriores, em defesa de que o País protegesse apenas pessoas do grupo de risco contra o vírus e "tocasse a vida".



Hoje, o Ministério da Saúde informou 1.699 mortes pela covid-19 no Brasil, ultrapassando a marca de 260 mil óbitos.