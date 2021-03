Alemanha investe R$ 30 mi em unidades móveis para diagnóstico de covid no País

O governo alemão está investindo 4,5 milhões de euros - o equivalente a mais de R$ 30 milhões pela cotação atual - na aquisição de oito unidades móveis de serviços médicos que vão atender comunidades carentes em várias regiões do Brasil.



O anúncio foi feito pela Mercedes-Benz, que contribui ao projeto fornecendo os caminhões que carregam essas instalações médicas, assim como os motoristas dos veículos.



A expectativa é atender mais de 250 mil pessoas em três anos. Entre outras finalidades, as unidades podem ser usadas para diagnosticar infecções por coronavírus. O investimento faz parte de um programa do ministério de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha que destina recursos a projetos sociais e ambientais de países emergentes.



"O Brasil possui o terceiro maior número de infecções confirmadas do mundo. Mais de 250 mil pessoas já morreram com o vírus. Precisamos deixar claro que a covid-19 só será superada se o vírus for vencido mundialmente", comenta o ministro alemão Gerd Müller em comunicado distribuído pela Mercedes.