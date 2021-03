Na Alemanha, instituto recomenda vacina da AstraZeneca também para idosos

O Instituto Robert Koch afirma em comunicado divulgado nesta quinta-feira que decidiu ontem recomendar a vacina da AstraZeneca para todos os grupos de adultos, inclusive os mais velhos. Em geral, esse imunizante requer duas doses, que segundo o órgão devem ter intervalo de 12 semanas, se possível. "As pessoas que já tiveram a infecção por SARS-Cov2 devem receber uma única vacina, seis meses após o diagnóstico no mínimo", diz a nota.



O Instituto Robert Koch afirma que avaliou as informações disponíveis, inclusive dados de Inglaterra e Escócia que mostraram "pela primeira vez resultados robustos" de eficácia em pessoas mais velhas após apenas uma dose da vacina. Segundo o comunicado, a eficácia ficou demonstrada "de modo impressionante" para prevenir a infecção "e, em particular, em relação à prevenção de casos graves da doença".