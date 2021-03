Instituto Butantan recebe insumos para 14 milhões de doses da Coronavac

O Instituto Butantan recebeu na manhã desta quinta-feira (4) nova remessa com 8,2 mil litros de insumos farmacêuticos, suficientes para a produção de 14 milhões de doses adicionais da Coronavac, vacina contra a covid-19. Desde que começou a produção em janeiro, o Butantan já envasou e repassou 14,45 milhões de doses para o Ministério da Saúde. A previsão é de que até o fim de março o Governo de São Paulo e o instituto façam o repasse de mais 21 milhões de doses do imunizante para aplicação por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).



A carga foi recepcionada no Aeroporto Internacional de Guarulhos pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, e o diretor do Instituto, Dimas Covas.



Durante a chegada dos insumos, Doria ressaltou que este é o maior carregamento que desembarca em solo brasileiro e reforçou a necessidade de mais vacinas. "Nós estamos entrando nas duas mais graves semanas da covid-19. Estamos à beira do colapso em todo o Brasil, só há uma salvação, além dos cuidados do uso de máscara e não aglomerações, são as vacinas. São Paulo e o Butantan estão cumprindo o seu papel fornecendo 100 milhões de vacinas", disse o governador.