Ministério da Saúde: Brasil registra recorde diário de mortes por covid-19, 1.641

O Brasil registrou um novo recorde de mortes por covid-19 em 24 horas. Segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde, foram contabilizados 1.641 óbitos de ontem para hoje no País em decorrência da doença, elevando o total de vítimas para 257.361.



O número de registros em um dia supera a marca anterior de 1.595 mortes, verificada em 29 de julho de 2020, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. O recorde é atingido em um momento em que o País enfrenta uma explosão de casos do coronavírus e Estados e municípios apresentam elevadas taxas de ocupação de UTIs. Nas últimas 24 horas, o País contabilizou 59.925 novos casos de covid-19, elevando o total para 10.646.926.