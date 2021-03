Saúde: Brasil registra 778 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 255.720

O Brasil registrou 778 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta segunda-feira, 1º, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 255.720 o número de vítimas do coronavírus no País.



No mesmo intervalo, foram contabilizados 35.742 casos da doença no Brasil, totalizando 10.587.001 registros.