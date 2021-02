SP autua ao menos 10 estabelecimentos por não cumprirem toque de restição

A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo autuou na noite desta sexta, 26, e na madrugada deste sábado, 27, pelo menos dez estabelecimentos por descumprimento do toque de restrição, informa o governo de São Paulo em nota. A medida adotada pelo governo estadual, desde a noite de ontem, restringe a circulação de pessoas das 23h às 5h em estabelecimentos não essenciais.



Segundo a Vigilância, 32 estabelecimentos da capital paulista foram inspecionados. Entre os locais autuados, esvaziados e fechados estão bares da zona Oeste da Capital, nas regiões de Itaim Bibi e Pinheiros. Na Pompeia, de acordo com o órgão estadual, uma lanchonete foi autuada por manter 38 pessoas no local após o horário permitido.



As multas por estabelecimento, por descumprimento das regras sanitárias, podem chegar a R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5.278 por estabelecimento por infrator. Pessoas que estiverem em espaços coletivos também podem ser multados em R$ 551,00 pelo não uso da proteção facial.



A fiscalização dos estabelecimentos é feita pela Vigilância Sanitária estadual em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, Procon e agentes municipais.