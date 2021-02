Médicos publicam anúncio em jornal em defesa de vacinação contra a covid

Um grupo de médicos publicou neste sábado, 27, um anúncio publicitário de duas páginas no jornal O Globo clamando ao poder público que conduza a vacinação imediata de toda a população brasileira contra a covid-19.



O texto defende ser urgente "uma ação eficaz das autoridades públicas de todos os níveis, esferas e poderes, para que cumpram suas obrigações legais e morais de proteger o povo brasileiro". A moção é assinada por 2.168 médicos, mas sem vinculação com uma entidade específica.



"Em 20 de fevereiro de 2021, a média móvel de sete dias para o mundo inteiro foi de 9527 mortes. Como o Brasil tem 2,7% da população mundial, caso a nossa capacidade técnica e os recursos físicos e materiais de saúde fossem similares à média mundial (e são, na verdade, melhores!), seria esperado que o Brasil estivesse registrando uma média móvel de sete dias de 257 óbitos, e não as mais de mil mortes que tragicamente temos registrado em cada um dos últimos 30 dias. São mais de 800 mortes diárias que poderiam ser evitadas", afirma o texto assinado pelos médicos no jornal.



O anúncio afirma que a imunização em massa é a ferramenta mais adequada para reduzir o número de mortes pela pandemia, mas que não se deve descuidar das medidas sanitárias de contenção da disseminação do novo coronavírus, como o uso adequado de máscaras de proteção, distanciamento físico e higienização de mãos e rosto.



Nesta sexta-feira, 26, a média móvel de mortes por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.148. No total, o Brasil já tem 252.988 mortes registradas e 10.457.794 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. O País registrou mais 1.327 mortes e outros 63.908 casos da doença apenas nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados às 20h de sexta através do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.