Brasil registra maior número de mortes deste o início da pandemia

contabilizou 1.541 novas mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 251.498. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira pelo Ministério daNo mesmo intervalo, foram contabilizados 65.998 novos casos de COVID-19. Com isso, o Brasil chega a um total de 10.390.461 registros daA região Sudeste é a que tem maior número de casos e mortes pela-19, 3.779.069 e 116.141, respectivamente. O Nordeste contabiliza 2.433.588 casos da doença e 55.735 óbitos. O Sul chega a 1.916.033 ocorrências de COVIDe 30.781 mortes. O Norte tem 1.151.690 registros do novo coronavírus e 26.667 óbitos. O Centro-Oeste atingiu nesta quinta 1.110.081 casos e 22.174 mortes. (Equipe AE)