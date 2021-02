Rio espera vacinar mais 100 mil idosos até sábado

O Rio retomou nesta quinta-feira (25) a vacinação de idosos contra a covid-19, que estava suspensa desde a semana passada por falta de imunizantes. A previsão da prefeitura é de que cerca de 100 mil idosos se vacinem até sábado, dia 27. Com a retomada, alguns postos da cidade apresentaram filas no início da manhã. A vacinação acontece em diferentes pontos, incluindo de "drive-thrus".



Na capital fluminense, o calendário de vacinação segue um cronograma que leva em conta a idade, em ordem decrescente. Nesta quinta estão sendo vacinados idosos com 82 anos. Na sexta-feira, será a vez do que tem 81, e no sábado, os de 80. Também no sábado acontece a "repescagem" - idosos com mais de 81 que perderam a data de vacinação poderão ir aos postos receber a sua dose. A vacinação na cidade foi retomada após a prefeitura receber o repasse de 105 mil doses dos imunizantes (84 mil da Oxford/AztraZeneca e 21 mil da CoronaVac).