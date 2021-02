Covid-19: especialistas da FDA confirmam eficácia e segurança de vacina da J&J

Um relatório elaborado pelo comitê de especialistas da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, divulgado nesta quarta-feira, confirmou que a dose única da vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson (J&J;) é eficaz e segura na prevenção do coronavírus. A agência decidirá nos próximos dias se concede autorização para uso emergencial do imunizante.



O produto, batizado de Janssen, teve eficácia média de cerca de 66% contra as versões moderadas e graves da doença, segundo estudo de fase 3 conduzido pela farmacêutica. A proteção, no entanto, variou em cada uma das regiões em que os testes foram realizados, tendo sido de 72% nos Estados Unidos, 66% na América Latina e 57% na África do Sul.



No relatório, a equipe da FDA afirmou que não houve sinais de riscos de segurança para grupos específicos, mas destacou que aguarda análises adicionais para avaliar se a fórmula do imunizador funciona para casos assintomáticos da enfermidade.



O documento servirá de base para a reunião de um comitê médico da FDA, que avaliará os dados na próxima sexta-feira, 26. Se o grupo fornecer parecer favorável, caberá a cúpula da agência conceder a autorização, o que pode ocorrer já no final de semana. (Com informações da Dow Jones Newswires).