Vale: nível de emergência da barragem Itabiruçu (MG) foi retirado

A Vale informou nesta terça-feira, 23, que o nível de emergência foi retirado da barragem Itabiruçu, localizada no Complexo de Itabira, após análise sobre suas características geotécnicas. O movimento segue o plano de retomada de produção de minério de ferro.



Em outubro de 2019, a disposição de rejeitos foi suspensa temporariamente na barragem Itabiruçu. Durante a paralisação, o local adotou o protocolo de emergência em Nível 1, de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), que não requer evacuação da população a jusante (em direção à foz). Ao longo desse período, permaneceu válida a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE).



Segundo a empresa, a retirada do nível de emergência veio após a realização de uma extensa campanha de investigação geotécnica da estrutura, que durou cerca de um ano. Todo o trabalho foi acompanhado pela assessoria técnica do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e validado pela ANM.



Em 2020, foram produzidas 23,9 milhões de toneladas de minério de ferro no complexo de Itabira, substancialmente abaixo dos 40 Mpta de capacidade potencial do complexo. A Vale diz que estão em curso investigações geotécnicas complementares para determinar as medidas de engenharia para a continuidade das obras de alteamento da barragem, "aumentando, dessa forma, a flexibilidade operacional do complexo, enquanto os projetos de filtragem de rejeitos como solução definitiva para o complexo estão sendo implementados com expectativa de start-up em 2022", como aponta o fato relevante.