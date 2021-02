ABCVAC: prioridade para aquisição de doses de vacina deve ser do Governo

Após a Anvisa conceder registro definitivo à vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina (ABCVAC) afirmou que a prioridade para aquisição de doses de qualquer vacina contra a covid-19 deve ser do Governo Federal, para utilização de acordo com o plano nacional.



"Todo novo imunizante registrado no Brasil aumenta as possibilidades de imunização da população brasileira", diz a associação, em nota.



A ABCVAC aponta que as clínicas associadas aguardam a disponibilidade de doses para aquisição pelo setor privado de vacinação humana, "para poderem atuar, como sempre fizeram, de forma complementar ao Programa Nacional de Imunização".