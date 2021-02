País tem 1.212 mortes por covid-19 em 24h, diz ministério; total chega a 245.977

O Brasil registrou 1.212 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado, 20. Com isso, chega a 245.977 o número de óbitos pela doença no País.



Segundo o relatório da pasta, 57.472 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram confirmados no mesmo período, elevando o total de registros no País para 10.139.148.