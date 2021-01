Gabbardo sobre lista de prioridade: 'Vacinar antes dos idosos é furar fila'

Para João Gabbardo, odos os profissionais devem ser vacinados de acordo com a idade (foto: Agência Brasil/Reprodução) coordenador do Centro de Contingência da COVID-19 do estado de São Paulo, João Gabbardo, reagiu nesta sexta-feira (29/01) à notícia de que dodo estado dereagiu nesta sexta-feira (29/01) à notícia de que caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e membros das Forças Armadas estão na lista que estabelece a ordem e público prioritário para vacinação contra a COVID-19.





Segundo ele, todos os profissionais devem ser vacinados de acordo com a idade.



"Depois de vacinar idosos, podemos pensar nas pessoas com doenças crônicas (comorbidades) e após os que apresentam maior risco de serem infectados (trabalhadores do transporte coletivo, segurança, educação, limpeza urbana etc)."



Pelas redes sociais, Gabbardo condenou a atitude do governo federal. "Se todos forem prioridade, ninguém será prioritário”, escreveu.



Público prioritário para vacinação





Caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e membros das Forças Armadas estão na lista de prioridades do governo Bolsonaro. Na tarde de quinta-feira (28/01) o novo plano que estabelece a ordem e público prioritário para vacinação contra a COVID-19 foi divulgado.



A lista total tem 27 categorias, entre elas contingentes como idosos e pessoas com comorbidades. Agora com a nova alteração, 77,2 milhões de brasileiros se encaixam nos critérios de prioridade.

Confira a lista de prioridades do Ministério da Saúde

Pessoas com 60 anos ou mais e que estejam institucionalizadas

Pessoas com deficiência institucionalizadas

Povos indígenas vivendo em terras indígenas

Trabalhadores de saúde

Pessoas de 80 anos ou mais de idade

Pessoas de 75 a 79 anos de idade

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas

Povos e comunidades tradicionais quilombolas

Pessoas de 70 a 74 anos de idade

Pessoas de 65 a 69 anos de idade

Pessoas de 60 a 64 anos de idade

Pessoas que possuam comorbidades

Pessoas com deficiência permanente grave

Pessoas em situação de rua

População privada de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA)

Trabalhadores da educação do ensino superior

Forças de segurança e salvamento

Forças Armadas

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

Trabalhadores de transporte aéreo

Trabalhadores de transporte aquaviário

Caminhoneiros

Trabalhadores portuários

Trabalhadores industriais

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz