Fiocruz adia para março entrega de vacinas da Oxford, diz jornal

Enfermeira segura a vacina da Oxford/AstraZeneca em hospital de Kolkata, na Índia. Entrega do imunizante deve atrasar no Brasil (foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) só deve entregar as primeiras doses da vacina daque serão produzidas no Brasil, em março. A previsão inicial era que esses imunizantes fossem entregues já na primeira semana de fevereiro, o que compromete ainda mais o plano nacional de vacinação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com o veículo de imprensa, a Fiocruz encaminhou ofício ao Ministério Público Federal (MPF) para relatar o problema.

No documento, a fundação informa ao MPF que precisará de mais tempo para finalizar as vacinas no Brasil. Ovem da China, por meio de parceria da AstraZeneca, e deve chegar ao país neste sábado (23).

Portanto, além do prazo para elaborar o imunizante, a Fiocruz precisa de mais tempo, cerca de 20 dias, para realizar testes de qualidade na vacina. Com isso, as doses só estarão prontas no início de março.

Porém, caso o componente ativo ou a vacina não passar nos testes de qualidade, esse prazo de entrega para o início de março pode ser estendido.

O mesmo vale para a possibilidade de atraso na entrega do componente ativo, ou seja, para além deste sábado.

Em audiência pública na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, da Câmara dos Deputados, em 22 de dezembro, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, disse que, pelo calendário programado, nas semanas de 8 a 12 de fevereiro e de 15 a 19 de fevereiro, seriam entregues 1 milhão de doses da vacina da Oxford/AstraZeneca.

A partir da terceira semana, de 22 a 26 de fevereiro, seriam 700 mil doses diárias da vacina, o que totalizaria 3,5 milhões de doses por semana.

Essa previsão, porém, vai por água abaixo agora, conforme ofício obtido pelo Estadão.