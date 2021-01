Avião buscará doses de vacina na Índia nesta quarta (13/1), afirma Pazuello

Avião buscará na Índia vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca (foto: JUSTIN TALLIS/AFP) ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que decola nesta quarta-feira (13/1) o avião que buscará na Índia as duas milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Segundo o general, o imunizante deve chegar no Brasil no próximo sábado (16), um dia antes de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidir se aprova ou não o uso emergencial das doses importadas. da Saúde, Eduardo, afirmou que decola nesta quarta-feira (13/1) oque buscará naas duas milhões de doses daproduzida pela Universidade deem parceria com a. Segundo o general, o imunizante deve chegar no Brasil no próximo sábado (16), um dia antes de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária () decidir se aprova ou não o usodas doses importadas.









As doses são do laboratório indiano Serum. No último dia 4, o presidente do instituto, responsável pelo fornecimento da vacina ao Brasil, Adar Poonawalla, disse que o governo indiano não permitiria a exploração da vacina produzida no país. No dia seguinte, entretanto, ele publicou uma mensagem no Twitter afirmando que "as exportações de vacinas são permitidas para todos os países, e um comunicado conjunto esclarecendo quaisquer mal-entendidos com relação à Bharat Biotech será feito".





Ao mesmo tempo, os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores emitiram uma nota confirmando a importação das duas milhões de doses. “Não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses de vacina contra o novo coronavírus produzidas por farmacêuticas indianas”, informaram. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, solicitando a antecipação "com urgência" do fornecimento das doses.





Vacinação em janeiro





Ainda durante o pronunciamento feito em Manaus (AM) nesta quarta-feira (13), Pazuello garantiu que o país começará a vacinar contra a covid-19 ainda neste mês de janeiro. O general frisou que “ninguém receberá a vacina antes de Manaus” e que o imunizante será distribuído simultaneamente em todos os estados, seguindo a proporção da população. O ministro ainda reforçou que a distribuição da vacina será feita em até quatro dias após a aprovação do uso emergencial feito pela Anvisa.