Edital para concurso da PF deve sair em janeiro, diz Bolsonaro

(foto: PR/REPRODUÇÃO) publicado ainda em janeiro. Em publicação no Twitter, na manhã deste domingo (10/01), o presidente Jair Bolsonaro informou que o edital para o concurso da Polícia Federal deve serainda em janeiro.





- Desde o início, o @govbr destina recursos a estados para equipamento e inteligência da Forças de Segurança. Com recordes nas operações, a @policiafederal recebe investimentos para equipamentos especiais no enfrentamento às facções criminosas. @JusticaGovBR pic.twitter.com/InqNC4cjlz %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 10, 2021





Em dezembro, o Diário Oficial da União publicou autorização para a realização do concurso para o preenchimento de cargos na Polícia Federal. No total, o concurso prevê a disponibilização de 1,5 mil vagas de nível superior para os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista e agente de polícia federal.





De acordo com a Portaria 14.358, que trata do assunto, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições será de até seis meses.





São 123 postos para delegado, 400 vagas para escrivão, 84 para papiloscopista e 893 para agentes. A banca organizadora já está definida também.





O último concurso da PF foi realizado em 2018 e ofereceu 500 vagas de nível superior.