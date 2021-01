Doria: 'Informações já foram encaminhadas pelo Butantan à Anvisa'

(foto: Reprodução)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (11/01) que foram repassadas durante o fim de semana todas as informaçõesrequeridas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao Instituto Butantan para liberação do uso da vacina Coronavac.Segundo Doria, 'chama a atenção' o fato que as informações fornecidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entidade ligada ao Ministério da Saúde e ao governo federal, estavam completas e o relatório de 12 mil páginas donão.O governador tucano sustentou que o início da vacinação no Estado de São Paulo está mantido para o dia 25 de janeiro. De acordo com Doria, o prazo de 10 dias para análise pela Anvisa já está em