Policial morre ao tentar salvar crianças de afogamento no litoral paulista

O policial militar Diogo Gomes de Melo (foto: Instagram/Reprodução)

Umda Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) em folga morreu afogado ao tentar salvar quatro crianças em uma praia de, no. O grupo teria sido arrastado por ondas. Na tentativa de resgate,, de 31 anos, acabou se afogando. O caso foi registrado nesta terça-feira (29/12).

De acordo com a corporação, o oficial estava na praia com familiares e ouviu o pedido de socorro das crianças. Ele entrou no mar para tentar fazer o, mas mas acabou sendo arrastado pela. Ele ainda chegou a ser socorrido com vida pelo, mas acabou morrendo. As crianças foram resgatadas por outros banhistas que estavam no local.

Em nota, a PMESP lamentou a morte do cabo. “O policial militar trabalhava no 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, região central de São Paulo, estava há 11 anos e 6 meses na Polícia Militar. Deixa esposa e não tinha filhos”, diz. O Cabo PM Melo fazia parte do efetivo de Policiais Militares da "Operação Verão" e estava trabalhando em Mongaguá.

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para lamentar o episódio e disse que participaria do sepultamento do cabo Diogo, a quem classificou de herói. "O gesto dele parece que foi instintivo. Uma grande perda para todos nós, para a nossa Polícia Militar. Lamento o ocorrido. Hoje à tarde devo ir no sepultamento dele. Estamos fazendo contatos com a família. É a nossa vida. Realmente, um herói, né? Deu a sua vida pela vida de algumas crianças que estavam tomando banho naquele local', declarou.