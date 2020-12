Ministro afirma que Brasil terá vacinação em massa em fevereiro

Outros países do continente latino-americano saíram na frente na corrida pela imunização (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em entrevista à TV Brasil, que o país deverá começar a vacinação em massa contra a COVID-19 em fevereiro de 2021. Deste modo, os brasileiros terão que esperar um pouco mais para serem imunizados. Até este domingo (27), mais de 191 mil pessoas morreram por coronavírus no país. , Eduardo Pazuello, afirmou em entrevista à TV Brasil, que o país deverá começar a vacinação em massa contra a COVID-19 em fevereiro de 2021. Deste modo, os brasileiros terão que esperar um pouco mais para serem imunizados. Até este domingo (27), mais de 191 mil pessoasno país.

"A previsão é que mais para o final de janeiro nós já tenhamos alguma disponibilização de vacina, algumas em caráter emergencial ainda, mas a vacinação com quantidade para vacinação em massa, a partir de fevereiro", afirmou o titular da pasta de Saúde do governo Bolsonaro.

O Equador foi o segundo na América do Sul a aprovar a vacina da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19. Segundo Juan Carlos Zevallos, ministro da Saúde, as doses do imunizante devem começar a chegar ao país em janeiro.

Já a Argentina recebeu nessa quinta-feira 300 mil doses da vacina russa Sputnik V. Além da vacina russa, o país aprovou o uso emergencial do imunizante da Pfizer. As doses estão sendo encaminhadas aos centros de distribuição das províncias argentina e posteriormente aos centros de saúde equipados para a inoculação.

O ministro da saúde da Colômbia, Fernando Ruiz, anunciou nesta semana que a vacinação contra COVID-19 vai começar em fevereiro. Em um primeiro momento chegarão ao país 1,7 milhão de doses da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, para imunizar os profissionais de saúde e os idosos com mais de 80 anos.