Brasil registra mais 344 mortes por COVID-19; total é de 191 mil

O Brasil confirma, em média, 35.098 infecções e 625 mortes por dia (foto: Arte/EM/D.A press) novo coronavírus continuam crescendo no Brasil, que ainda não tem data prevista para o início da vacinação contra a COVID-19. Neste domingo (27/12), mais 18.479 casos e 344 mortes foram acrescentadas no balanço do Ministério da Saúde, que já soma 7.484.285 diagnósticos positivos e 191.139 vítimas da doença. Os números docontinuam crescendo no Brasil, que ainda não tem data prevista para o início da vacinação contra a COVID-19. Neste domingo (27/12), mais 18.479 casos e 344 mortes foram acrescentadas no balanço do Ministério da Saúde, que já soma 7.484.285 diagnósticos positivos e 191.139 vítimas da doença.

Com os novos acréscimos, a média móvel de casos e mortes continua caindo, e, de acordo com análise do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), o Brasil confirma, em média, 35.098 infecções e 625 mortes por dia. No entanto, apesar da queda, na última semana o indicativo bateu recorde quando a média móvel de casos atingiu a marca de 49.827 casos, a maior desde o início da pandemia.

No entanto, a diminuição que deve ser vista nesta semana pode ser relacionada à suspensão das análises por causa do feriado de Natal. Especialistas temem que o número de infecções, e consequentemente de mortes pela COVID-19, volte a crescer após as festas de fim de ano, que normalmente geram aglomerações.

O país está cada vez mais próximo das 200 mil mortes, marca negativa que, no mundo, apenas os Estados Unidos já ultrapassou. Por lá, são 332.723 óbitos pela COVID-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. Com isso, o Brasil é o segundo país com mais mortes decorrentes do novo coronavírus no mundo.