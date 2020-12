Nem a condição social freia a violência contra a mulher no país

Ao matar a juíza Viviane Arronenzi, o ex-marido Paulo José confirmou que os crimes contra a mulher vão além do grupo mais vulnerável a esses ataques (foto: Fotos: Redes sociais/Reprodução)





Thalia Ferraz, Anna Paula Porfírio dos Santos e Viviane Vieira do Amaral Arronenzi. Essas mulheres representam a triste realidade de um país que vê o avanço do crime de feminicídio. O assassinato da juíza Viviane Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), pelo ex-marido, o engenheiro Paulo José Arronenzi, ganhou maior repercussão, mas as outras duas vítimas também foram assassinadas brutalmente no Natal. São mulheres mortas pela condição de gênero. Os casos reacendem o debate sobre o crime no Brasil, ao mostrar que a violência contra elas não se intimida diante de classe ou condição social e nem cor da pele.





Thalia tinha apenas 23 anos e foi assassinada pelo ex-companheiro na frente de seus familiares, entre eles os sobrinhos, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na noite de quinta-feira. O suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da jovem. A cabeleireira Anna Paula Porfírio dos Santos, de 45, foi morta logo após a ceia de Natal em Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife. O suspeito é Ademir Tavares de Oliveira, de 53, sargento reformado da Polícia Militar. Ele foi preso.





O crime ocorrido numa rua do bairro da Tijuca, na zona Oeste da capital fluminense, foi o que mais chamou a atenção no país. O ex-marido da juíza Viviane Arronenzi a esfaqueou na frente das três filhas do casal – uma de 9 anos e duas gêmeas de 7 –, na quinta-feira, véspera do Natal. A cena foi gravada em vídeo por testemunha, no qual é possível ouvir os gritos das crianças para que o pai parasse de golpeá-la. Laudo divulgado ontem comprovou que ela foi morta com 16 facadas desferidas pelo ex-marido.





Entidades representativas de juízas e juízes, além do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fux, defenderam e prometeram atuar para “prevenir e erradicar” o feminicídio no país. Durante o primeiro semestre deste ano, os registros de agressões contra as mulheres nas delegacias de todo o país caíram 9,9%, mas houve aumento de 3,8% no volume de chamadas para o 190 sobre casos de violência do- méstica. Foram feitas 147.379 ligações telefônicas, segundo a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A publicação foi lançada sob o contexto da pandemia da COVID-19.





Os crimes de feminicídio também avançaram de janeiro a junho último, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de vítimas subiu de 636 para 648, elevação de 1,9%. No ano passado, foram registrados 1.326 casos no país. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro a novembro deste ano, 122 mulheres perderam a vida. A pasta ainda aponta que houve 188 feminicídios tentados em todo o estado. Em 2019, foram 144 crimes consumados e 236 tentados.





A repercussão do assassinato da juíza Viviane Arronenzi, aos 45 anos, foi grande também devido à formação profissional da vítima, tendo em vista que o perfil da mulher que mais morre no país em agressões de companheiro e ex-companheiros é outro. Em 2019, 66,6% das vítimas de feminicídio no Brasil eram negras. Esse percentual revela uma maior vulnerabilidade dessas mulheres, uma vez que elas representavam apenas 52,4% da população feminina nos estados que compõem a base de microdados do Atlas da Violência. A edição 2020 do documento já havia mostrado que, em 2018, a taxa de homicídio de mulheres negras representou quase o dobro se comparada àquela de mulheres não negras.





A pesquisa apontou, ainda, tendências distintas na evolução dos homicídios de mulheres negras e não negras entre 2008 e 2018. De acordo com a publicação, enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras caiu 11,7% no período, a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4%. A maior concentração de feminicídios entre as mulheres negras reforça a situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica e a violência a que esse grupo da população está submetido.





Perfil Para Isabel Araújo Rodrigues, advogada especialista em direito das mulheres, a morte da juíza Viviane Arronenzi chama a atenção para uma questão crucial: quando o assunto é feminicídio, não existe perfil de vítima. "Todas as mulheres estão sujeitas à violência doméstica. Estamos falando aqui de pessoas de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer nível de escolaridade, qualquer cargo, ainda que seja um cargo de poder como uma juíza”, destaca. A advogada lamenta que seja preciso morrer uma mulher de destaque para que o debate sobre essa modalidade de crime desperte a atenção das autoridades.





“Nós temos feminicídio diariamente. Pelo menos duas mulheres morrem todos os dias no Brasil vítimas desse crime. Foi preciso que uma juíza fosse assassinada para que tantas notas de pesar e o próprio Judiciário se manifestasse”, comenta. Se por um lado a violência doméstica alcança qualquer mulher, por outro, o assassino tem um perfil comum. “O agressor é um homem possessivo, machista, agressivo. Um homem que não sabe lidar com suas emoções e com o término de relações. É também um homem que vai desqualificar todas as suas ex-namoradas, ex-mulheres. Ele vai se colocar num papel de pessoa muito interessante, sempre dono da razão”, define Isabel.





A ativista Mirian Chrystus, coordenadora do Movimento feminista Mineiro, acredita que o combate ao feminicídio envolve diversos setores da sociedade, mas precisa começar pela raiz: a educação. “Tem de passar pela educação, educando meninos a respeitar meninas; pela Justiça, que deve preparar melhor seus agentes – advogados, delegados, juízes – no trato da questão da violência contra as mulheres”, destaca Chrystus.