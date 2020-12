Brasil alcança trágica marca de 190 mil mortes por COVID-19

A taxa de letalidade está em 2,6% (foto: Arte/EM/D.A press) éspera de Natal, a trágica marca de 190 mil mortos pelo novo coronavírus. Os dados são do consórcio de imprensa. Segundo o balanço, o país registrou 768 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 190.032 óbitos desde o começo da pandemia. O Brasil atingiu, nesta quinta-feira (24), v, a trágica marca de 190 mil mortos pelo novo coronavírus. Os dados são do consórcio de imprensa. Segundo o balanço, o país, chegando ao total de 190.032 óbitos desde o começo da pandemia.

A taxa de letalidade está em 2,6% e o total de casos no país está em 7,4 milhões. Ao todo, foram registrados 189.982 mortos desde o começo da pandemia. A região Sudeste continua liderando em número de mortes, com 86 mil vidas perdidas, seguida pelo Nordeste, com 47 mil óbitos registrados pela doença.

Na semana passada, foram 332 mil novas infecções durante os sete dias. Nesta semana, até o momento, foram registradas 211 mil. Na semana anterior, também foram registradas 5,2 mil mortes, mais do que 63 países juntos durante toda a pandemia. Essa foi a semana que registrou a maior quantidade de baixas desde setembro. Nesta semana, já são 3.626.

Os números devem sofrer prejuízos com a subnotificação nesta sexta-feira (25/12), feriado de Natal. O mesmo ocorre nos fins de semana, quando muitas secretarias de saúde não informam os dados.