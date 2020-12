Isolamento social no País recua para nível mais baixo da pandemia, diz Datafolha

Levantamento do Datafolha mostra que, apesar do aumento recente de casos de covid-19, o número de pessoas em isolamento chegou em dezembro ao menor nível desde abril, quando o instituto começou a fazer essa pergunta.



Atualmente, 7% dos entrevistados disseram que estão vivendo normalmente, enquanto 54% afirmaram que estão tomando cuidado, mas saem de casa para trabalhar ou fazer outras atividades. Em 3 de abril, no começo da pandemia, esses números eram de 4% e 24%, respectivamente.



Aqueles que disseram estar completamente isolados em dezembro foram 5% dos entrevistados. O recorde havia sido de 21% em abril. Por fim, os que responderam que só saem de casa quando é inevitável são 34% atualmente, ante 54% em abril.



A pesquisa Datafolha foi feita entre 8 e 10 de dezembro e ouviu, por telefone, 2.016 brasileiros adultos em todos os Estados do País. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.