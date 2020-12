Verão no Hemisfério Sul começa às 7h02 do dia 21, diz Inmet

O verão no Hemisfério Sul começa às 7h02 de segunda-feira, 21, e será caracterizado por chuvas frequentes em praticamente todo o País, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste, segundo o Prognóstico Climático de Verão, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A maioria dos modelos de previsão "indica uma probabilidade superior a 90% de que se mantenha o fenômeno de La Niña durante o verão, e com probabilidades significativas da chegada de uma fase neutra durante o outono no Hemisfério Sul", disse o instituto em nota do Ministério da Agricultura. "O fenômeno é identificado pelo resfriamento anômalo da temperatura da superfície do mar de áreas específicas do Oceano Pacífico Equatorial."