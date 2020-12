Vale: negociações para acordo em Brumadinho seguem; não há definição de valores

A Vale afirmou em nota que seguem as tratativas com o Estado de Minas Gerais e instituições de Justiça, representantes dos interesses dos atingidos pelo desastre com a barragem da empresa em Brumadinho. A empresa e as autoridades tentam costurar um acordo para encerrar uma ação bilionária referente à tragédia. A quarta audiência de conciliação, realizada nesta quinta-feira, 17, terminou sem consenso, jogando uma definição para 2021.



"A Vale permanece empenhada em reparar integralmente os atingidos e comunidades impactadas. As negociações seguem avançando no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), órgão de mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)", disse a mineradora em nota.



A companhia destaca que ainda não há definição de valores no acordo. A próxima audiência foi marcada para o dia 7 de janeiro de 2021.