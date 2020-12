Os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 foram Helena e Miguel

O BabyCenter Brasil finalizou o tradicional ranking de nomes de bebê, a partir de um levantamento dos nomes próprios que estão sendo mais usados atualmente, feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascidos ao longo de 2020. Há 10 anos, Miguel é o nome de menino preferido das famílias brasileiras. Para meninas, o nome mais escolhido em 2018, 2019 e 2020 foi Helena.



A plataforma BabyCenter inclui dados do próprio site, do aplicativo grátis Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanham a gravidez e o desenvolvimento do bebê até um ano. O ranking 2020 foi elaborado a partir do cadastro dos cerca de 350 mil bebês nascidos em 2020 na plataforma. No Brasil, nascem cerca de três milhões de bebês por ano.



Totais de Nascimentos em 2020:



- Meninos: 170.112



- Meninas: 176.637



- Total: 346.749



Nomes que mais subiram:



- Meninos: Ravi, José, Matteo, Otto, Josué, Oliver, Theodoro, Levi e Gael



- Novos no top 100: Rael, Dante, Thales, José Miguel, Estevão e Ruan



- Meninas: Maria Liz, Aurora, Ayla, Ana, Luna, Louise e Melina



- Novos no top 100: Hadassa, Jade, Fernanda



Nomes que mais caíram:



- Meninos: Ícaro, Enzo, Luiz Felipe, Valentim, Enzo Gabriel, Arthur Miguel, Rodrigo e Martin



- Saíram do top 100: Davi Luiz, Vitor Hugo, Lucas Gabriel, Bruno, Pedro Miguel, Hugo



- Meninas: Pérola, Ana Júlia, Ana Clara, Ana Luísa, Maria Valentina, Isabelly, Ana Lívia, Gabrielly



- Saíram do top 100: Amanda, Isabel e Ana Sophia.