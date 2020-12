COVID-19: Brasil tem 964 mortes em 24 horas, recorde desde setembro

País já soma 182.799 vítimas da COVID-19 e 6.970.034 casos positivos desde o início da pandemia (foto: Ed Reed / Mayoral Photography Office.) pandemia do novo coronavírus. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (15/12) pelo Ministério da Saúde, 964 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência da COVID-19. O país não atingia números parecidos desde 30 de setembro, quando teve 1.031 mortes. A pasta confirmou também mais 42.889 novas infecções pelo novo coronavírus. O Brasil voltou a se aproximar dos números alarmantes do pico dado novo coronavírus. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (15/12) pelo Ministério da Saúde,nas últimas 24 horas em decorrência da. O país não atingia números parecidos desde 30 de setembro, quando teve 1.031 mortes. A pasta confirmou também maispelo novo coronavírus.





Com os acréscimos, o país já soma 182.799 vítimas da COVID-19 e 6.970.034 casos positivos desde o início da pandemia, que atingiu o Brasil em fevereiro. Após observar uma queda da curva de casos e mortes, o país viu a média diária de infecções aumentar desde o início de novembro e agora verifica um aumento no número de óbitos.









A atualização feita pelo Ministério da Saúde coloca o país próximo da marca de sete milhões de diagnósticos positivos. À frente do Brasil estão os Estados Unidos, que já somam mais de 16 milhões de casos; e a Índia, com aproximadamente 10 milhões de testes positivos.





O Brasil deve ultrapassar a barreira de sete milhões de casos na próxima quarta-feira (16/12), segundo o Portal Covid-19 Brasil, iniciativa formada por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP).





Contágio

Outro indicador que ajuda a entender o contágio do novo coronavírus continua em alta no Brasil. De acordo com o novo levantamento do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão (Rt) está em 1,13, ou seja, um grupo de 100 doentes é capaz de infectar outras 113 pessoas saudáveis. Após voltar aos níveis de descontrole, o índice tem oscilado nas últimas semanas. Com o fechamento da semana 49, a Rt foi de 1,14. Na semana anterior estava em 1,02.





Com o novo repique de casos e mortes registrados desde novembro, o Brasil volta a ter a situação considerada como de crescimento pela análise do Imperial College. No mapa dos 72 países verificados pela instituição, o Brasil enfrenta a 20ª situação mais grave. Dos países latino-americanos, somente Guatemala, Panamá e Venezuela têm taxas mais altas do que a brasileira, com Rt em 1,57; 1,21; e 1,21, respectivamente.





A taxa de transmissão é um dos indicadores que ajuda no controle da epidemia. Mas, para se manter baixa, precisa estar alinhada com outros elementos, como números de novos casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos, e dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).





As altas taxas de contágio acompanham o crescimento de novos casos e mortes por COVID-19 que foram registrados no fechamento da semana 50. Houve um aumento de mais de 5,6 % nas infecções em relação à semana epidemiológica 46, passando de 286.905 novos registros semanais para 302.950.





O incremento das fatalidades foi de 10,5%, quando o acúmulo de mortes em sete dias variou de 4.067 para 4.495. Na última semana de outubro, quando o ritmo era de queda, os acúmulos semanais giravam em torno de 155 mil novos casos e 3 mil mortes, o que escancara o novo ritmo de incrementos.