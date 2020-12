Grupo é investigado por destruir três BMWs e lancha para receber seguro

(foto: Divulgação/PCDF ) investiga um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes em seguradoras de lanchas e carros de luxo. De acordo com as investigações, a quadrilha forjava acidentes e recebia os valores das seguradoras. Nesta terça-feira (15/12), agentes da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil do Distrito Federalum grupo criminoso suspeito de aplicar golpes em seguradoras de lanchas e carros de luxo. De acordo com as investigações, a quadrilha forjava acidentes e recebia os valores das seguradoras.









No total, foram destruídos 10 veículos, dois em cada acidentes. Em um dos golpes, uma lancha de 50 pés avaliada em R$ 750 mil foi destruída. Os acidentes forjados ocorreram, principalmente, no Setor de Clubes Esportivos Sul e na rodovia DF-140, proximidades do Complexo da Papuda, sempre durante a madrugada.





Como agiam





O grupo adquiria veículos importados de difícil comercialização e contratava seguros novos, com valor de indenização correspondente à Tabela Fipe. Depois, forjavam uma colisão causando perda total dos veículos.





Assim, o condutor que contratou o seguro, integrante da quadrilha, assumia a culpa pela colisão, para viabilizar o pagamento dos danos do outro veículo envolvido no acidente. Para dificultar a investigação, os registros dos acidentes eram feitos na Delegacia Eletrônica e os criminosos se revezavam na condição de condutor, segurado (contratante), terceiro envolvido e recebedor da indenização.

(foto: Divulgação/PCDF )

A quadrilha também criou cinco empresas de fachada, em nome das quais eram registrados os veículos. Entre os veículos destruídos estão três BMW´s, um Porsche e um Chrysler. Estima-se que, nos últimos dois anos, o grupo tenha faturado a quantia aproximada de R$ 2 milhões com as fraudes.