Emoção e revolta no velório de vítima de feminicídio no Distrito Federal

(foto: Reprodução/Redes Sociais) reuniram na manhã desta segunda-feira (14/12) para prestar as últimas homenagens. A mulher foi assassinada na última sexta-feira (11/12) pelo namorado dela, na casa onde viviam no Distrito Federal. Familiares e amigos de Maria Jaqueline da Silva, 34 anos, sena manhã desta segunda-feira (14/12) para prestar as últimas homenagens. A mulher foi assassinada na última sexta-feira (11/12) pelo namorado dela, na casa onde viviam no Distrito Federal.









Helena Caetano, 66 anos, amiga de Jaqueline há 8 anos, lembra dela com saudade e se revolta contra o algoz. "Ele, para mim, é um monstro. O feminicídio está tomando conta, deveria ter uma providência mais drástica".





A mãe biológica de Jaqueline não conseguiu passagem para vir ao enterro da filha, que deixa quatro filhos. A família precisou fazer uma vaquinha on-line para pagar os custos do sepultamento. O enterro está marcado para as 10h30.





O caso



Jaqueline foi assassinada dentro de casa pelo companheiro Ricardo Silva Sousa, e morreu no local. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu. Um vizinho percebeu as agressões e acionou a Polícia Militar, que flagrou o homem atacando a vítima. Eles tentaram contê-lo com uma arma de choque, mas ele continuou desferindo os golpes, é só parou quando foi alvejado pelos policiais. Agora, ele está sob custódia da Polícia Civil.