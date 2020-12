Maia: Brasil é desrespeitado no tema do meio ambiente

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez críticas sobre a condução na preservação do meio ambiente pelo governo federal atualmente no Brasil. "Certamente Brasil hoje é país desrespeitado e malquisto no tema do meio ambiente. Com questão do meio ambiente, não acho que a fiscal será suficiente para atrair investidores", disse ele durante evento do Lide.



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também fez criticas. "Lamento muito que o governo federal tenha adotado a pior política ambiental. Isso dificulta a atração de investimentos no nosso País", disse ele no mesmo evento.