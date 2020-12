Rodas traseiras soltam de ônibus e seis pessoas ficam feridas no DF

(foto: PMDF) traseiras de um ônibus se desprenderam em uma avenida na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, na manhã desta sexta-feira (11/12). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou alguns passeiros com ferimentos leves. As rodasde um ônibus se desprenderam em uma avenida na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, na manhã desta sexta-feira (11/12). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou alguns passeiros comleves.









Seis pessoas se queixaram de de dores nas costas e no pescoço. As vítimas foram levados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atuaram no atendimento.





Em nota, a empresa informou que abriu uma sindicância interna para apurar as causas do acidente. O fabricante do veículo também foi acionado para contribuir com o laudo técnico e ajudar a identificar as causas do incidente. As duas faixas da via precisaram ser interditadas, o local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran).





Em novembro, um homem morreu depois de pós cair de um ônibus em movimento no Riacho Fundo II, próximo ao Terminal do Caub. O coletivo também fazia parte da frota da empresa Urbi.





O acidente aconteceu enquanto o coletivo fazia uma curva, quando a porta se abriu e a vítima caiu na pista, batendo com a cabeça no meio-fio. O homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"A Urbi esclarece que, analisando as informações disponíveis até o momento, o incidente ocorrido com o veículo da empresa nesta sexta-feira, 11 de dezembro, na avenida Elmo Serejo, em Taguatinga, teve os dois eixos traseiros desprendidos.





A Urbi ressalta ainda que, em sete anos de operação no Distrito Federal, nunca testemunhou nenhuma ocorrência como a que ocorreu na manhã de hoje (11) e que, inclusive, o veículo envolvido no acidente passou pela vistoria da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle (Sufisa) em 3 dezembro de 2020.





A Urbi informa ainda que o motorista recebeu o suporte no local, a ocorrência foi registrada e o Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e que nenhum passageiro se feriu gravemente.









A Urbi lamenta os transtornos causados e reforça que realiza constantemente manutenção corretiva e preventiva em todos os veículos e que aguarda a perícia para obter mais informações sobre as possíveis causas e circunstâncias do acidente."





