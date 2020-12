Rodas traseiras soltam de ônibus e seis pessoas ficam feridas no DF

Rodas traseiras soltam de ônibus e seis pessoas ficam feridas no DF

São Paulo restringe horário de bares e restaurantes e amplia o do comércio

São Paulo restringe horário de bares e restaurantes e amplia o do comércio

OMS: Tedros pede US$ 4,3 bi em doações para vacinar países pobres contra covid-19

OMS: Tedros pede US$ 4,3 bi em doações para vacinar países pobres contra covid-19