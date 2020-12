Estudantes não poderão usar nota do Enem 2020 no Prouni e no Fies

Estudantes que fizerem o próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não poderão se inscrever na primeira seleção do Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As matrículas dos dois programas vão acontecer em janeiro, antes do fim do exame, que terá notas divulgadas em março.



O calendário do Ministério da Educação (MEC), anunciado nesta quinta-feira, 10, traz as datas das inscrições no Prouni, Fies e do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) de 2021. De acordo com cronograma, o Prouni 2021 terá inscrições abertas de 12 a 15 de janeiro. Já o SiSU abrirá de 19 a 23 de janeiro. Por fim, o Fies 2021 receberá os interessados entre 26 a 29 de janeiro. Já a prova do Enem será realizada no dia 17 de janeiro, com divulgação dos resultados no dia 29 março de 2021. A nota do Enem é um dos critérios de seleção para os programas que viabilizam uma vaga no ensino superior (universidades públicas e privadas).



Isso significa que só vai conseguir se inscrever no início de 2020 quem tiver a nota do Enem dos anos anteriores. Os alunos que fizerem a prova pela primeira vez só vão poder contar com os programas para vagas em instituições públicas e privadas no segundo semestre.



A mudança gerou críticas dos estudantes. "O grande espanto, para secundaristas que sonham com a universidade, é a incompatibilidade entre as datas do Enem e dos outros programas", diz nota da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).



A decisão do MEC procura adequar o calendário do Prouni e do Fies ao ano letivo das universidades. Em função do adiamento causado pela pandemia, o Enem só vai liberar as notas em março. Especialistas apontam ainda o risco de sobrarem vagas no Prouni no primeiro semestre de 2021.



Confira o calendário do Enem, Prouni e Fies:



- 12 a 15 de janeiro - Inscrição do Prouni



- 17 de janeiro - 1º dia do Enem impresso



- 19 de janeiro - Resultado da 1ª chamada do Prouni



- 24 de janeiro - 2º dia do Enem impresso



- 26 a 29 de janeiro - Inscrição do Fies



- 31 de janeiro - 1º dia do Enem digital



- 1º de fevereiro - Resultado da 2ª chamada do Prouni



- 2 de fevereiro - Resultado do Fies



- 7 de fevereiro - 2º dia do Enem digital



- 18 e 19 de fevereiro - Inscrição na lista de espera do Prouni



- 22 de fevereiro - Resultado da lista de espera do Prouni



- 29 de março - Divulgação das notas da prova do Enem.