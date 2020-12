Suprema Corte rejeita ação republicana para reverter resultado na Pensilvânia

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta terça-feira, 8, uma ação judicial iniciada por um deputado republicano que tentava bloquear a oficialização da vitória de Joe Biden sobre o presidente americano, Donald Trump, na Pensilvânia, na eleição do mês passado. Na decisão, que não contou com dissidentes, o tribunal não apresentou comentários.



A deliberação representa mais uma derrota para Trump em seus esforços para tentar reverter o resultado do pleito. O presidente ainda não admitiu ter perdido para o democrata, sob a alegação de que a votação foi marcada por fraude, embora não tenha apresentado provas.



*Com informações da Dow Jones Newswires