Sobe para 18 número de mortos em acidente com ônibus em Minas

Sobe para 18 o número de mortos da queda de um ônibus de ponte nessa sexta, 4, no entroncamento das BRs 381 e 262, no município de João Monlevade, Região Central de Minas a 117 quilômetros de Belo Horizonte. A décima oitava vítima estava internada em hospital de João Monlevade, conforme informações do governo do estado, e faleceu na manhã deste sábado, 5. O total de pessoas no ônibus era de 45. Treze seguem internadas na cidade, três em Belo Horizonte e sete já receberam alta. Três não precisaram de atendimento e um, o motorista, não foi localizado até o momento.



Um dos sobreviventes, o passageiro Cristiano Vieira Batalha, relatou às autoridades que o ônibus, após falha mecânica, voltou na pista, em trecho de subida, bateu na mureta da ponte e caiu ao lado de uma estrada de ferro. Cristiano e outras cinco pessoas, inclusive o motorista, pularam do veículos antes que despencasse. Do total de mortos, 13 morreram no local do acidente e cinco depois de atendimento médico.



O ônibus saiu na quinta-feira, 3, às 9h do distrito de Santa Cruz do Deserto, município de Mata Grande, em Alagoas, e seguia para São Paulo, capital. O veículo não tinha autorização para transporte de passageiros. A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) informou que o ônibus está vinculado à empresa JS Turismo, que tem um "termo de autorização para prestação de serviço regular de transporte de passageiros". Essa autorização foi concedida, segundo a ANTT, por decisão judicial e de forma liminar. Por outro lado, ainda conforme a agência, o veículo, especificamente, não estava habilitado para o transporte de passageiros. A reportagem não conseguiu contato com a JS Turismo.



A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital, onde passam por necropsia.