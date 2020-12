SP apresentará programa estadual de imunização no dia 7 de dezembro, diz Doria

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que apresentará na próxima segunda-feira, 7, um programa de imunização no Estado para aplicação da Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Doria disse estar "indignado" com a previsão do governo federal de que iniciaria a aplicação do imunizante apenas em março, uma vez que, segundo Doria, a vacina estaria pronta para uso já em janeiro.



"Não serei irresponsável como está sendo o governo federal ao colocar para março vacinação que deveria começar em janeiro. Um ato de absoluta irresponsabilidade do governo federal", disse Doria.



Para o governador, um "atraso de 90 dias" equivale à morte evitável de quase 60 mil brasileiros por "irresponsabilidade de um governo ideológico".



"Se o governo federal incluir em plano de imunização São Paulo, como é o seu dever e sua obrigação, e incluir a compra da vacina, como é seu dever e sua obrigação, nós seguiremos o Programa Nacional de Imunização (PNI), mas, se não o fizer, São Paulo começa a vacinar a partir de janeiro a totalidade da população de São Paulo com os recursos do Governo do Estado", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.