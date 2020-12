Saúde: Brasil registra 698 mortes por covid-19 em 24h; total é de 174.515

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 698 mortes em decorrência da covid-19. O total de óbitos assim alcançou 174.515. No mesmo intervalo, o número de casos cresceu 49.863, elevando o total de registros da doença no País para 6.436.650, segundo dados do Ministério da Saúde.



Desse total, o ministério informou que 5.698.353 correspondem aos já recuperados e 563.782 ainda em acompanhamento.