Governo do DF limita horário de funcionamento de bares e restaurantes até 23h

O governo do Distrito Federal decidiu restringir o horário de funcionamento de bares e restaurantes e eventos culturais até as 23 horas. A medida restritiva para conter o avanço da covid-19 foi tomada por meio de decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial do DF nesta terça-feira, e motivada após o governo ter observado uma tendência de aglomeração de pessoas em bares, restaurantes e eventos culturais. Segundo o governo do Distrito Federal, a medida já está valendo e não tem prazo para acabar.



O decreto destaca a "necessidade constante de conter a disseminação da covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde" e de evitar o aumento do número de casos de internações decorrentes da doença.



O ato do governador Ibaneis Rocha reforça ainda que todos os protocolos e medidas de segurança já adotados devem ter continuidade. Permanece obrigatório o uso de máscara, a necessidade de distanciamento de pelo menos dois metros entre pessoas, higienização de cadeiras e mesas, organização de filas respeitando o distanciamento, entre outros.



O Distrito Federal contabiliza até essa segunda, 30 de novembro, 229.146 casos de covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde, e 3.930 mortes pela doença.