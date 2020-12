PF prende homem com quase um 1kg de diamantes ilegais no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta terça, 1º, no Aeroporto Internacional de São Paulo, um passageiro de voo internacional tentando embarcar para Hong Kong com quase um quilo de diamantes sem documentação legal.



Em meio a brinquedos e equipamentos eletrônicos que estavam na bagagem do homem, os policiais encontraram 845 gramas de cristais, cujos exames preliminares indicam se tratar de diamantes em estado bruto.



O suspeito declarou em seu depoimento que pagaria 43 mil dólares pelas pedras e que pretendia levá-las para Hong Kong.



Por não possuir as autorizações para sair do país com as pedras preciosas, o homem recebeu voz de prisão e será encaminhado à Justiça Federal, onde responderá pelos crimes de contrabando e usurpação de bens da União.